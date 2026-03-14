Bild: священники в Германии изнасиловали почти 500 детей
C 1941 по 2002 год как минимум 489 несовершеннолетних стали жертвами сексуального насилия со стороны представителей католической церкви в Германии. Об этом пишет Bild.
Издание опирается на исследование Падерборнского университета. Согласно опубликованному отчету, 210 священнослужителей причастны к преступлениям.
Исследователи подчеркивают, что приведенная информация отражает только те случаи, о которых заявили жертвы. Реальное число пострадавших, вероятно, значительно выше.
Особое внимание в расследовании уделено покойному кардиналу и архиепископу Йоханнесу Йоахиму Дегенхардту. Пострадавшие утверждают, что существовала своего рода «церковная сеть педофилов»: по их словам, священники предоставляли друг другу доступ к несовершеннолетним мальчикам, используя для этого служебный транспорт.
Осенью прошлого года уже выдвигались обвинения против Дегенхардта, однако, как сообщил архиепископ Падерборна, тогда следственные органы не обнаружили конкретных улик, подтверждающих эти заявления.
