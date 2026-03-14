Водитель насмерть сбил подростка в Энгельсе
В городе Энгельс Саратовской области произошло трагическое ДТП с летальным исходом. Водитель автомобиля «ВАЗ‑2114» сбил 14‑летнюю девочку‑пешехода, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по региону.
Согласно отчету ведомства, авария случилась 13 марта около 18:50 по местному времени вблизи дома 32 по улице Колотилова. Как уточнили в МВД, за рулем автомобиля находился мужчина 1981 года рождения. В результате наезда школьница получила тяжелые травмы и скончалась до приезда скорой помощи.
В настоящее время на месте работает следственно‑оперативная группа. Сотрудники полиции осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения в районе аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
