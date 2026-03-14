На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч

14 марта 2026, 00:36

Один из крупнейших вулканов Камчатки — Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8000 м над уровнем моря. Об этом сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН.