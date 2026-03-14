На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч
Один из крупнейших вулканов Камчатки — Шивелуч выбросил пепел на высоту до 8000 м над уровнем моря. Об этом сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН.
Согласно сведениям ученых, пепловое облако сместилось в северо‑восточном направлении — в сторону Берингова моря. Очевидцы из поселка Ключи, расположенного в 50 км от вулкана, рассказали, что во время извержения отчетливо слышали мощные взрывы со стороны Шивелуча.
Шивелуч — один из действующих вулканов Камчатки. Его возраст оценивается в 60–70 тысяч лет. Вулканический комплекс состоит из нескольких частей и расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского.
Ранее подземные толчки в Турции зафиксировали специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Магнитуда землетрясения составила 5,3.
Читайте также: