Подросток упал на стройке и застрял между плитами в Новой Москве
Сотрудники МЧС России спасли 15-летнего подростка, оказавшегося зажатым в конструкциях строящегося здания в Новой Москве. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным, подросток провалился между плитами и не смог выбраться самостоятельно. Прибывшие спасатели с помощью спинального щита аккуратно извлекли его из проёма, после чего передали пострадавшего медикам скорой помощи.
Ранее в МЧС напомнили, при какой температуре выход на лед становится недопустимым. Из‑за резких перепадов погоды в Московском регионе он быстро теряет прочность, поэтому жителям и гостям области настоятельно советуют не выходить на его поверхность.
Специалисты отмечают, что даже если лед выглядит надежным, это может быть обманчиво. При температурных колебаниях его структура разрушается, и риск провала резко возрастает.
