Bild: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет
В октябре группа грабителей проникла в парижский Лувр и украла драгоценности. Через пять дней после ограбления они связались с израильской охранной фирмой CGI Group. Представитель преступников предложил вести переговоры о продаже украденных произведений искусства в даркнете, пишет немецкая газета Bild.
Глава CGI Group Цвик Наве рассказал, что неизвестный уточнил, готовы ли они обсуждать покупку. Он также подчеркнул, что у фирмы есть всего 24 часа на ответ. Интересно, что CGI ранее была нанята анонимным лицом, связанным с Лувром, для поиска грабителей и похищенных предметов.
После долгих переговоров выяснили, что у преступника есть как минимум часть украденного. Наве сообщил, что они сразу уведомили власти Парижа. Однако бюрократические проблемы помешали вернуть хотя бы часть произведений искусства.
19 октября грабители проникли в парижский Лувр и похитили девять ювелирных изделий, включая тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам.
