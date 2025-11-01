Bild: украденные из Лувра драгоценности пытались продать через даркнет

01 ноября 2025, 08:15

Фото: iStock/dennisvdw

В октябре группа грабителей проникла в парижский Лувр и украла драгоценности. Через пять дней после ограбления они связались с израильской охранной фирмой CGI Group. Представитель преступников предложил вести переговоры о продаже украденных произведений искусства в даркнете, пишет немецкая газета Bild.