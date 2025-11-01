В США школьник взял машину отца и погубил бабушку с тремя внуками

01 ноября 2025, 05:32

People: в США школьник за рулем погубил трех человек

Фото: istockphoto / gorodenkoff

68-летнего Ричарда Фергюсона признали виновным в гибели нескольких человек из-за ДТП, которое устроил его несовершеннолетний сын. Об этом пишет People.