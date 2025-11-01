В США школьник взял машину отца и погубил бабушку с тремя внуками
68-летнего Ричарда Фергюсона признали виновным в гибели нескольких человек из-за ДТП, которое устроил его несовершеннолетний сын. Об этом пишет People.
Авария произошла в сентябре 2023 года, когда 15-летний сын Фергюсона, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля отца. Подросток, двигаясь со скоростью около 125 километров в час, проехал на красный свет и столкнулся с машиной, которой управляла 50-летняя Тринидад Эрнандес.
В автомобиле также находились муж автоледи и трое их внуков. В результате столкновения Тринидад и один ребенок погибли на месте. Младших детей доставили в больницу, но врачи не смогли их спасти. Мужчина выжил, однако получил серьёзные травмы.
Очевидцы происшествия сообщили, что после аварии родственники подростка прибыли на место и пытались его увезти. Выяснилось, что отец разрешил сыну управлять автомобилем, несмотря на отсутствие у него прав. Теперь Фергюсону грозит длительное тюремное заключение.
