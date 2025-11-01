В Москве из квартиры ювелира украли ценности на 18 млн рублей
В июне 2015 года группа преступников похитила из квартиры ювелира в Москве драгоценности на сумму более 18 миллионов рублей. В преступлении участвовали четыре человека, среди которых были граждане Румынии и Молдавии, пишет РИА Новости.
Во время ограбления погибла пожилая мать владельца квартиры. Среди украденного оказались эксклюзивные ювелирные изделия, в том числе золотые украшения с алмазами и бриллиантами, а также статуэтка Фаберже из красного золота весом 20 граммов и стоимостью почти 7 миллионов рублей.
Помимо ювелирных изделий, преступники завладели золотыми цепочками, слитком Сбербанка, зубными коронками, мужскими запонками, часами, золотыми замками, монетами и кулоном. Также были похищены крупные суммы наличных в разных валютах: 3,91 тысячи евро, 63 тысячи долларов и 240 тысяч рублей.
После совершения преступления злоумышленники встретились в Мытищах для раздела добычи. Суд приговорил участников банды к срокам от 9 до 15 лет лишения свободы. Один из преступников, гражданин Румынии, успел скрыться за границей и в настоящее время находится в розыске.
