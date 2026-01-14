Bild: в Австрии 12-летний ребенок погиб под снежной лавиной
В Австрии на горнолыжном курорте Спортгастайн трагически погиб 12-летний мальчик, отправившийся кататься на лыжах вместе с родителями. Об этом сообщает издание Bild.
Инцидент произошёл на горном массиве Кройцкогель, где семья решила спуститься вне оборудованных трасс. На высоте около 2,7 тысячи метров внезапно сошла снежная лавина. Поток снега накрыл ребёнка, в результате чего он оказался полностью погребён под массой снега. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и смогли извлечь мальчика.
Реанимационные мероприятия продолжались около 45 минут, однако спасти ребёнка не удалось. По информации компании канатной дороги Гастайна, погибший был гражданином Чехии.
