В Якутии судить женщину за истязание собственных детей
В Якутии перед судом предстанет женщина, ранее лишённая родительских прав, обвиняемая в истязании собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, женщина во время длительных запоев систематически оставляла детей без пищи и ухода. В отношении четырёхлетнего сына, как установлено, применялось физическое насилие, а полученная им травма на затылке оставалась без медицинской помощи на протяжении девяти дней, что привело к осложнениям. Кроме того, обвиняемая похищала банковские карты и тратила деньги на покупку алкоголя, причинив ущерб более чем на 12 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщина уже лишена родительских прав, а дети изъяты из семьи и в настоящее время находятся в специализированном детском учреждении.
