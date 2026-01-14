У экс-мэра Сочи при обыске обнаружили сигару с его портретом и коллекцию часов
При обысках у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского правоохранители обнаружили сигару с его фотографией. Об это информирует РЕН ТВ.
Сообщается, что у экс-чиновника изъяли крупную сумму наличных и коллекцию часов, включая модели Breguet, Cartier и Patek Philippe. Стоимость некоторых экземпляров превышает 10 миллионов рублей.
Ранее Генпрокуратура попросила суд изъять в доход государства имущество семьи Копайгородского на 1,6 миллиарда рублей. Речь идёт о более чем 50 объектах недвижимости. Алексей Сергеевич ушёл с поста мэра в мае 2024 года, а в сентябре его задержали.
Суд арестовал политика по делу о присвоении и растрате. Следствие считает, что он похитил два земельных участка в Сочи и получил от бизнесменов 248 миллионов рублей за покровительство. Супругу экс-мэра обвиняют в пособничестве и подкупе свидетелей.
