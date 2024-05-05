Bild: В Берлине 155 полицейских пострадали при потасовке на футбольном матче

Фото: iStock/Tero Vesalainen
155 немецких правоохранителей пострадали в результате потасовки, которая произошла на футбольном матче четвертого дивизиона между берлинским «Динамо» и «Котбус Энерги» в Берлине, об этом сообщает Bild.
По информации СМИ, ещё в первом тайме игры фанаты «хозяев» подожгли шарфы и флаги «Котбуса» на своем секторе, а также забрасали камнями тренера гостей Клауса-Дитера Воллица. В происходящее вмешались полицейские.
Большая часть правоохранителей — 166 человек — пострадали от слезоточивого газа. Ещё 11 полицейских получили ранения от пиротехники, а на 28 из них напали болельщики.
Берлинские болельщики могли сделать это из мести за видео с похожими действиями фанатов «Котбуса» годом ранее, заключили в Bild.
Читайте также:
Житель Ленинградской области отстреливался от нетрезвых мужчин из травмата
В Москве похитили и избили инвалида по слуху из-за 100 тысяч рублей
СК возбудил уголовное дело после убийства сотрудника колонии в Бердянске
Большая часть правоохранителей — 166 человек — пострадали от слезоточивого газа. Ещё 11 полицейских получили ранения от пиротехники, а на 28 из них напали болельщики.
Берлинские болельщики могли сделать это из мести за видео с похожими действиями фанатов «Котбуса» годом ранее, заключили в Bild.
Читайте также:
Житель Ленинградской области отстреливался от нетрезвых мужчин из травмата
В Москве похитили и избили инвалида по слуху из-за 100 тысяч рублей
СК возбудил уголовное дело после убийства сотрудника колонии в Бердянске
Евгения Парфентьева