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Bild: В Дрездене обрушился участок моста с тротуаром и трамвайными путями

11 сентября 2024, 08:24
Фото: istockphoto/Margaret LN Brooks

Фото: istockphoto/Margaret LN Brooks

В немецком Дрездене значительный участок моста через Эльбу рухнул в воду. На обрушившейся части сооружения находились трамвайные пути и пешеходная зона.


Инцидент с мостом произошёл в ночь на 11 сентября, сообщает немецкая газета Bild. В публикации уточняется, что в Эльбу обвалилась часть мостового пролёта длиной около ста метров. В результате обрушения конструкции повреждения получили две трубы централизованного теплоснабжения. Из-за этого по всему городу наблюдаются перебои с подачей тепла.

В местном ситуационном центре сообщили, что причина обрушения участка моста пока остаётся неизвестной. Назначена специальная техническая комиссия, которая изучит все обстоятельства происшествия и даст своё заключение.

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Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления
11 сентября 2024, 07:53

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

Согласно судебным документам, фигуранты дела о гибели восьми участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве, Александр Ким и Никита Дубас, пытались скрыть улики, связанные с преступлением. Об этом информирует РИА Новости.
По данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию для группы из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Начался сильный ливень, коллектор затопило. Все восемь участников, включая экскурсовода, погибли.

Киму и Дубасу предъявлено обвинение за оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору. Гражданин Казахстана, глава IT-компании «Спутник» Александр Ким, и руководитель туристической фирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года, но свою вину они не признали.

Из документов, которые находятся в распоряжении агентства, следует, что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали.

«После совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — указано в материалах.

Сообщается, что защита доводы следствия отрицает и отмечает, что один из фигурантов явился к следователю в Москве, чтобы разобраться в произошедшем.

Помимо этого, по мнению защиты, Ким создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам фигурант дела в суде заявил, что его компания — участник «Сколково», не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.

Еще один фигурант дела, директор компании «Авангард» Александр Лазовский, по информации СК России, уехал в ОАЭ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее сообщалось, что в трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#защита
#компании
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В трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»
11 сентября 2024, 07:31

Медиасток.рф

Следственные органы провели обыски по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в трехзвездочном отеле в Басманном районе Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник». Погибли 145 человек.

По данным агентства, в первые сутки после теракта следователи провели не менее 11 обысков в квартирах и хостелах.

Согласно материалам дела, 23 марта днем были проведены обыски в гостинице, расположенной в семи минутах пешком от станции метро Бауманская и в 15 минутах езды от центра Москвы. Стоимость проживания в этом отеле составляет до 11 000 рублей за ночь.

Жительница Москвы поделилась, что узнала о возможном брате обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова*. Как сообщает РИА Новости, квартира предполагаемого брата располагается на Рязанском проспекте в многоэтажном здании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#стрельба
#следователи
#крокус сити холл
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В Белгородской области из-за вмешательства сошел с рельсов грузовой поезд
Под Новым Осколом поезд сошел с рельсов из-за помех в работе транспорта
11 сентября 2024, 06:21

Фото: istock/designbydx

В Белгородской области, на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, произошел сход с рельсов грузового поезда вследствие вмешательства в работу железнодорожного транспорта.
Инцидент произошел 10 сентября в 23:17, сообщает Telegram-канал Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). По предварительным данным, с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства произошедшего.

Для ликвидации последствий инцидента на ЮВЖД был создан оперативный штаб.

Последний аналогичный случай в регионе произошел в мае 2023 года, когда в Брянской области из-за подрыва взрывного устройства с рельсов сошел грузовой поезд. Тогда также обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в деле о поставках некачественных сухпайков для российских войск могут скрыться за границей. В документах указано, что один из обвиняемых, Игорь Котельников, может попытаться покинуть страну, чтобы избежать следствия и согласовать свою позицию с соучастниками.

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#поезд
#дороги
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Следствие узнало о возможности фигурантов дела о сухпайках сбежать за границу
ТАСС: подозреваемые в деле о сухпайках могли скрыться за границей
11 сентября 2024, 05:59

Фото: istock/tanyss

Подозреваемые в деле о поставках некачественных сухпайков для российских войск могут скрыться за границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В документах указано, что один из обвиняемых, Игорь Котельников, может попытаться покинуть страну, чтобы избежать следствия и согласовать свою позицию с соучастниками. Котельников был арестован в июне 2024 года, однако вскоре был найден мертвым в московском следственном изоляторе СИЗО-4 «Медведь». Он был обвиняемым по делу о хищениях, связанным с поставками питания для армии.

Дело связано с бывшим заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым, которого ФСБ задержала 26 июля. Булгакову инкриминируют организацию поставок некачественного питания по завышенным ценам, от чего он, предположительно, получал откаты. Эти действия нанесли ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.

Экспертиза выявила, что сухпайки содержали некачественные продукты — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков была завышена.

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#суд
#дело
#фсб
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Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России
ТАСС: Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России Брюна
11 сентября 2024, 05:51

Фото: istock/Alexey Krukovsky

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, который обвиняется в особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии.
На данный момент не уточняется, какие конкретно объекты недвижимости попали под арест. Также арестовано имущество других фигурантов дела, включая Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Об этом сообщает ТАСС. У Якушева под арест попали квартира, четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания.

Брюн и Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Изначально их обвиняли в хищении 20 миллионов рублей, однако вскоре к делу присоединились еще трое фигурантов, а сумма предполагаемого ущерба возросла до почти 140 миллионов рублей. В июне 2023 года суд продлил их домашний арест.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Посещение силовиков коллег-правоохранителей закончилось задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка.

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#суд
#приговор
#арест
#имущество
#квартира
#фсб
#сотрудники
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Мэра бразильского города засняли во время секса втроем перед выборами
11 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/Mukhina1

Мэр города Минасу в штате Гояс, 63-летний Карлос Альберто Лерейя, оказался в центре скандала после того, как в сеть попало видео, на котором он, предположительно, занимается сексом с двумя женщинами. Об этом сообщает Daily Star.
Скандальное семиминутное видео было обнародовано перед выборами. На нем человек, похожий на Лерейю, принимает участие в групповом акте, который был снят скрытой камерой, предположительно спрятанной под мебелью. Полицейское расследование подтвердило, что запись не подвергалась редактированию.

Видео впервые появилось во время предвыборных дебатов, когда соперник Лерейи, Роджер Сеабра, продемонстрировал его на публике. В ответ на это Лерейя назвал действия оппонента бесчеловечными и бесстыдными, потребовав сосредоточиться на обсуждении вопросов благоустройства города.

Ранее подобные скандалы с политиками привлекали внимание, как в случае с министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано, чьи компрометирующие материалы также были обнародованы бывшей любовницей.

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#видео
#человек
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Мигрант-педофил похитил двух мальчиков и спрятал на ферме в Подмосковье
В Подмосковье задержали мигранта за растление детей соотечественников
10 сентября 2024, 21:49

Фото: СУ СК по Рязанской области

Подозреваемый в педофилии мигрант из ближнего зарубежья скрывался на ферме в Подмосковье. Об этом сообщает 10 сентября ГУ МВД России по Московской области. Мужчина увез в неизвестном направлении двух мальчиков.
По данным следствия, 38-летний мигрант похитил детей и спрятал в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в деревне Аксенки Богородского городского округа.
«Оперативники МУ МВД России «Ногинское» задержали злоумышленника и освободили детей», – говорится в сообщении.

Задержанный уже во всем сознался, на допросе он рассказал, что украл детей своих соотечественников, с которыми совместно снимал дом в Ряжске Рязанской области.



На видеозаписи с допроса, мужчина рассказывает, что между ним и двумя мальчиками была интимная связь.
«На улице, в лесу, дома тоже было», – рассказывает задержанный.

Как сообщает СУ СК по Рязанской области, гражданин Узбекистана совершал преступления против половой неприкосновенности двух малолетних соотечественников с мая по 2 сентября.
«В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение», – сообщает СК.
Сейчас мужчине вменяют статьи 132 и 135 УК – насильственные и развратные действия в отношении малолетних. Точный возраст детей не сообщается. Исходя их пунктов статей, мальчикам еще не исполнилось 14 лет.

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#ск
#дети
#педофилия
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Жильцы уцелевших квартир многоэтажки в Раменском вернулись домой
10 сентября 2024, 21:46

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Жильцы дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском вернулись в уцелевшие квартиры. По словам людей, домой их начали пускать ближе к вечеру.
«Сейчас в помещениях горит свет, обстановка вокруг многоэтажки спокойная, оцепление снято», – передаёт РИА Новости.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском БПЛА повредили два многоквартирных дома. В многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице повреждена квартира на 9-м. Погибла женщина, восемь человек пострадали.

Около 200 жильцов двух пострадавших домов находятся в пунктах временного размещения, сообщил врио главы городского округа Эдуард Малышев. Жильцов квартир, которые сегодня не смогут вернуться домой, разместят на спортивной базе «Сатурн». Власти организуют для них транспорт.

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Аэропорт Жуковский возобновил работу, прерванную из-за атак БПЛА

В аэропорту «Жуковский» зафиксировано падение осколков беспилотника

«Ответят сполна: Слуцкий прокомментировал атаку БПЛА на Раменское
#подмосковье
#московская область
#раменское
#беспилотник
#дом
#бпла
#дрон
#андрей воробьёв
#эдуард малышев
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Аэропорт Жуковский возобновил работу, прерванную из-за атак БПЛА
10 сентября 2024, 21:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Международный аэропорт Жуковский в Подмосковье возобновил приём и выпуск рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее там информировали, что в ночь на вторник на территории аэропорта упали обломки сбитого БПЛА, жертв и пострадавших нет.
«Жуковский возобновил работу в штатном режиме. С 21 часа он вновь принимает и отправляет рейсы. Аэропортовые службы работают в штатном режиме. Открыта регистрация пассажиров», – рассказали в пресс-службе РИА Новости.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском БПЛА повредили два многоквартирных дома. Погибла женщина, восемь человек пострадали.

Для безопасности полётов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

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#московская область
#подмосковье
#бпла
#беспилотник
#дрон
#аэропорт жуковский
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