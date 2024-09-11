Bild: В Дрездене обрушился участок моста с тротуаром и трамвайными путями

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В немецком Дрездене значительный участок моста через Эльбу рухнул в воду. На обрушившейся части сооружения находились трамвайные пути и пешеходная зона.
Инцидент с мостом произошёл в ночь на 11 сентября, сообщает немецкая газета Bild. В публикации уточняется, что в Эльбу обвалилась часть мостового пролёта длиной около ста метров. В результате обрушения конструкции повреждения получили две трубы централизованного теплоснабжения. Из-за этого по всему городу наблюдаются перебои с подачей тепла.
В местном ситуационном центре сообщили, что причина обрушения участка моста пока остаётся неизвестной. Назначена специальная техническая комиссия, которая изучит все обстоятельства происшествия и даст своё заключение.
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Александр Бойцов