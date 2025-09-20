«Были основания»: В Госдуме высказались о скандале с военблогером Алёхиным*
Депутат Нилов связал скандал с Алёхиным* с репутационными рисками для волонтёров
Председатель комитета Госдумы по делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ситуация вокруг военблогера Романа Алёхина* может повлиять на восприятие волонтёрского движения в России. По его словам, подобные случаи наносят репутационный ущерб всему волонтёрскому сообществу.
В разговоре с «Газетой.Ru» Нилов отметил, что история оставила много нерешённых вопросов о возможных нарушениях и породила недоверие. Депутат прокомментировал решение Минюста внести Алёхина* в реестр иностранных агентов.
«Где деньги — там не без грязных на руку людей. Конкретно этого блогера я не знаю, его особо не читал. Знал, что он из Курска, давал свои оценки происходящему и эту историю с ним. Поэтому, если Минюст такое решение принял, значит, были основания», — высказался он.Поводом стало видео, где фигурирует схема с закупкой медикаментов. Согласно ей, предприниматель перечислял средства в фонд Алёхина*, а затем тот закупал у этого же бизнесмена лекарства. Разница в суммах достигла 50 миллионов рублей.