«Были основания»: В Госдуме высказались о скандале с военблогером Алёхиным*

20 сентября 2025, 16:43

Депутат Нилов связал скандал с Алёхиным* с репутационными рисками для волонтёров

Роман Алёхин* (Фото: Telegram @Alekhin_Telega)

Председатель комитета Госдумы по делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ситуация вокруг военблогера Романа Алёхина* может повлиять на восприятие волонтёрского движения в России. По его словам, подобные случаи наносят репутационный ущерб всему волонтёрскому сообществу.





В разговоре с «Газетой.Ru» Нилов отметил, что история оставила много нерешённых вопросов о возможных нарушениях и породила недоверие. Депутат прокомментировал решение Минюста внести Алёхина* в реестр иностранных агентов.

«Где деньги — там не без грязных на руку людей. Конкретно этого блогера я не знаю, его особо не читал. Знал, что он из Курска, давал свои оценки происходящему и эту историю с ним. Поэтому, если Минюст такое решение принял, значит, были основания», — высказался он.