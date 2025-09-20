В Новороссийске на стройке ливневой канализации обрушился грунт, есть погибшие
В Новороссийске на улице Красина во время строительства ливневой канализации обрушилась стенка траншеи. В результате два рабочих оказались под завалом. Подробности сообщает пресс-служба администрации города.
Стена выкопанной канавы обвалилась и полностью засыпала двух работников. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. Они немедленно начали работы, чтобы извлечь людей из-под грунта. Но спасти рабочих не получилось — оба мужчины погибли от полученных травм.
Подрядная организация, которая вела работы, не имела нарушений. Следственный комитет сейчас проводит проверку по факту инцидента. Администрация и городская Дума Новороссийска выразили соболезнования родным и близким погибших.
