В Новороссийске на стройке ливневой канализации обрушился грунт, есть погибшие

20 сентября 2025, 13:54

В Новороссийске двое рабочих погибли при обрушении траншеи

Фото: Istock/johnandersonphoto

В Новороссийске на улице Красина во время строительства ливневой канализации обрушилась стенка траншеи. В результате два рабочих оказались под завалом. Подробности сообщает пресс-служба администрации города.