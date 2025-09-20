Достижения.рф

В Рязанской области в результате массового ДТП погибли два человека

Под Рязанью два человека погибли в массовой аварии с четырьмя автомобилями
Фото: Istock/Anton Novikov

В Рязанской области на 334-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла в Путятинском районе около 10:05 по московскому времени. Подробности сообщает региональная Госавтоинспекция.



По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и спровоцировал столкновение с машинами Porsche, ГАЗ и грузовиком DAF. В результате ДТП водитель и пассажир Ford скончались на месте от полученных травм.

Водитель и пассажир Porsche получили травмы различной степени тяжести. Медики уже оказали им помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства происшествия. Прокуратура Путятинского района начала проверку по факту аварии.

Ранее в Москве большегруз раздавил о фуру легковую машину.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0