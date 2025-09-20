В Рязанской области в результате массового ДТП погибли два человека

20 сентября 2025, 15:18

Под Рязанью два человека погибли в массовой аварии с четырьмя автомобилями

Фото: Istock/Anton Novikov

В Рязанской области на 334-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла в Путятинском районе около 10:05 по московскому времени. Подробности сообщает региональная Госавтоинспекция.