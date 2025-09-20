В Рязанской области в результате массового ДТП погибли два человека
В Рязанской области на 334-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла в Путятинском районе около 10:05 по московскому времени. Подробности сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и спровоцировал столкновение с машинами Porsche, ГАЗ и грузовиком DAF. В результате ДТП водитель и пассажир Ford скончались на месте от полученных травм.
Водитель и пассажир Porsche получили травмы различной степени тяжести. Медики уже оказали им помощь. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства происшествия. Прокуратура Путятинского района начала проверку по факту аварии.
