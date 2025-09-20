«Пойду за тряпкой»: Простая уловка помогла москвичке сбежать от насильника
В Москве 42-летняя женщина хитростью спаслась от знакомого-насильника. Инцидент произошёл утром 18 сентября в квартире на улице Павла Корчагина. Подробности сообщает издание «МК».
51-летний мужчина пришёл к своей знакомой и заявил о желании возобновить старые отношения. Хозяйка квартиры ответила отказом и попыталась выпроводить гостя. Однако её приятель силой проник в жилище, отобрал у женщины мобильный телефон, сдавил ей горло и повалил на кровать. Затем он приставил к её горлу нож и приказал раздеться.
Женщина избежала изнасилования благодаря находчивости. Она заметила опрокинутый в ходе борьбы бокал с вином и попросила разрешения принести тряпку, чтобы убрать лужу. Насильник согласился, после чего потерпевшая выбежала из квартиры и позвала на помощь соседей.
Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого. На допросе мужчина полностью признал свою вину.
