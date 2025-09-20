«Пойду за тряпкой»: Простая уловка помогла москвичке сбежать от насильника

20 сентября 2025, 15:37

Москвичка чудом избежала насилия в собственной квартире

Фото: Istock/Andrii Iemelyanenko

В Москве 42-летняя женщина хитростью спаслась от знакомого-насильника. Инцидент произошёл утром 18 сентября в квартире на улице Павла Корчагина. Подробности сообщает издание «МК».