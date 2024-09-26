Таксист-мигрант распылил газ из баллончика на женщину с детьми под Петербургом

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Таксист-мигрант залил из газового баллончика женщину с детьми под Петербургом. О конфликте в Ленинградской области сообщили 26 сентября в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Нападение таксиста-мигранта на женщину с детьми под Петербургом произошло 24 сентября. Инцидент записала камера видеонаблюдения.
Нападавшего 48-летнего мужчину оперативно задержали и доставили в отдел, баллончик изъяли. Пока возбудили административное дело о хулиганстве, при этом сама женщина в полицию не обращалась.
Сейчас по факту случившегося продолжается проверка.
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«В деревне Ексолово, водитель распылил газ в сторону женщины и ее несовершеннолетних детей», — сообщает пресс-служба полиции.
Нападавшего 48-летнего мужчину оперативно задержали и доставили в отдел, баллончик изъяли. Пока возбудили административное дело о хулиганстве, при этом сама женщина в полицию не обращалась.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в МВД.
Сейчас по факту случившегося продолжается проверка.
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Лия Мурадьян