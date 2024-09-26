В Нижнем Новгороде задержали мигранта, который насиловал животных

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В Нижнем Новгороде по подозрению в незаконной миграции и участии в экстремистских группировках был задержан мужчина из Средней Азии. Пишет NEWSNN, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
На допросе мужчина признался, что красил губы и насиловал животных.
По предварительным данным, мигрант является сторонником движения АУЕ, признанного экстремистским в России. В ходе допроса выяснилось, что он занимался зоофилией вместе с другом, и эти действия были зафиксированы на видео. По его словам, они совершали это в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время оба мигранта депортированы из страны.
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На допросе мужчина признался, что красил губы и насиловал животных.
По предварительным данным, мигрант является сторонником движения АУЕ, признанного экстремистским в России. В ходе допроса выяснилось, что он занимался зоофилией вместе с другом, и эти действия были зафиксированы на видео. По его словам, они совершали это в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время оба мигранта депортированы из страны.
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Анастасия Хохлова