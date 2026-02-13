Били по голове и сломали кость: Мать терпевшего пытки трехлетнего мальчика в Екатеринбурге отпустили

13 февраля 2026, 19:21

Екатеринбурженку Гусеву оправдали по делу об убийстве сына и выпустили

Фото: istockphoto/AMilkin

В Екатеринбурге суд присяжных оправдал Наталию Гусеву, которую обвиняли в убийстве трехлетнего сына. Об этом пишет E1.RU.