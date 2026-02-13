Били по голове и сломали кость: Мать терпевшего пытки трехлетнего мальчика в Екатеринбурге отпустили
В Екатеринбурге суд присяжных оправдал Наталию Гусеву, которую обвиняли в убийстве трехлетнего сына. Об этом пишет E1.RU.
После оглашения вердикта женщину сразу освободили из-под стражи. Решение присяжные приняли после того, как судья разрешил осмотр телефона Гусевой. По данным о времени платежей подтвердилась позиция защиты. В момент избиения фигурантка находилась в магазине, сказал журналистам ее адвокат Александр Козлов.
В понедельник состоится еще одно заседание, на котором суд вынесет оправдательный приговор. Затем силовики продолжат расследование гибели ребенка. Среди тех, чью причастность проверяют, не только мать, но и ее знакомый, с которым она состояла в отношениях.
По версии следствия, первое избиение произошло в ночь с 5 на 6 апреля 2025 года. Мальчика, как утверждалось, несколько раз ударили по голове и телу, в результате чего у него образовалась крупная гематома и был перелом бедра.
Сама Наталия заявляла, что в тот день ненадолго оставляла ребенка с Шамсуло Янгиевым. Вернувшись, она услышала от него, что мальчик якобы упал и ударился о бортик кровати. Скорую помощь, по ее словам, вызвали только на следующий день, когда ребенок плакал и уже не мог подняться.
Врачи зафиксировали травмы и доставили ребенка в больницу. Защита настаивает, что Гусева не является причастной к смерти сына, а ключевым свидетелем по делу выступает ее партнер.
