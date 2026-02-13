Женщина сделала операцию по уменьшению груди, но она выросла обратно

13 февраля 2026, 19:05

Грудь британки выросла снова после операции по её уменьшению

Фото: Istock/PORNCHAI SODA

Жительница Англии Халли Галлетта сделала в апреле 2025 года платную операцию по уменьшению груди из-за недовольства размером. В первые недели после вмешательства она поняла, что эффект оказался слабее ожидаемого. ​Подробности сообщает The Sun.