Женщина сделала операцию по уменьшению груди, но она выросла обратно
Жительница Англии Халли Галлетта сделала в апреле 2025 года платную операцию по уменьшению груди из-за недовольства размером. В первые недели после вмешательства она поняла, что эффект оказался слабее ожидаемого. Подробности сообщает The Sun.
Примерно через полтора месяца Галлетте показалось, что объём груди вернулся к прежнему состоянию. Хирург сообщил, что удалил около 200 граммов ткани из каждой молочной железы. Сама пациентка утверждает, что сравнение снимков до и после операции не демонстрирует значительной разницы.
Она запланировала повторную операцию на март 2026 года и снова оплатит её самостоятельно. Вес женщины не менялся. Галлетта допускает повторное увеличение груди, но на третью операцию не пойдёт. Врачи напоминают: окончательный результат пластики формируется несколько месяцев, на объём влияют гормоны, вес и индивидуальные особенности.
