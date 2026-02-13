Россиянка толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Жительницу ЛНР осудили за попытку убить свою годовалую дочь. Об этом сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, в ноябре 2024 года женщина поссорилась с сожителем. Она решила, что убийство их ребенка поможет наладить личную жизнь. Мать умышленно толкнула коляску с девочкой внутри под колеса автомобиля на проезжей части в Антраците.
Трагедии удалось избежать благодаря хорошей реакции водителя — он вовремя остановил машину, и малышка не пострадала. Сейчас она проживает с отцом.
В отношении россиянки возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетней. Суд признал ее виновной и приговорил к девяти годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.
