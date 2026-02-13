Глыба льда рухнула на женщину с ребенком в российском городе

Достижения.рф

Mash: Глыба льда рухнула на женщину с ребенком в Нижнем Новгороде
Фото: istockphoto/OlgaKorica

В Нижнем Новгороде на женщину с ребенком упала глыба льда с крыши дома. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.



ЧП произошло на улице Дьяконова. Лед обрушился с козырька магазина. В результате и мать, и ребенок получили травмы. Их доставили в больницу, где врачи оказали необходимую помощь.

При этом женщина от госпитализации отказалась. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Никита Кротов

