«Было ружье»: В Свердловской области депутата обвинили в избиении школьника прикладом
В Свердловской области житель Белоярского обвинил депутата местной думы Андрея Воробьева в избиении его 15-летнего сына. Об этом сообщает URA.RU.
Воробьеву показалось, что школьник вместе с другом угнали у него квадроцикл. Сам же депутат обвинения в свою сторону отрицает.
По словам родителя, избиение случилось 24 августа. Друг пострадавшего увидел брошенный квадроцикл, на который они пошли посмотреть вечером. Подростки планировали сфотографировать его, чтобы выложить в чат для поиска хозяина техники.
«В тот момент на них налетели двое взрослых и начали бить. У одного из них было ружье, били прикладом», — цитирует родителя издание.
Как оказалось, после начала расследования Воробьев сам пришел извиняться за случившееся. К тому же депутат предлагал оплатить лечение ребенку в частной клинике и дополнительно дать денег. Родители от всего отказались и написали заявление.
Воробьев отрицает все обвинения в свою сторону. Квадроцикл стоял не там, где его припарковали, поэтому депутат подумал, что его угнали. Расследование продолжается.