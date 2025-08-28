«Было ружье»: В Свердловской области депутата обвинили в избиении школьника прикладом

28 августа 2025, 16:33

В Свердловской области депутата обвинили в избиении школьника прикладом

Фото: iStock/mrohana

В Свердловской области житель Белоярского обвинил депутата местной думы Андрея Воробьева в избиении его 15-летнего сына. Об этом сообщает URA.RU.





Воробьеву показалось, что школьник вместе с другом угнали у него квадроцикл. Сам же депутат обвинения в свою сторону отрицает.



По словам родителя, избиение случилось 24 августа. Друг пострадавшего увидел брошенный квадроцикл, на который они пошли посмотреть вечером. Подростки планировали сфотографировать его, чтобы выложить в чат для поиска хозяина техники.





«В тот момент на них налетели двое взрослых и начали бить. У одного из них было ружье, били прикладом», — цитирует родителя издание.