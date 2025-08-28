28 августа 2025, 16:01

Генпрокуратура РФ: экс-начальник ВСЖД обвиняется во взятках на 55,5 млн руб.

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Генпрокуратура РФ передала в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя Восточно‑Сибирской железной дороги.