Экс-начальник ВСЖД обвиняется во взятках
Генпрокуратура РФ передала в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя Восточно‑Сибирской железной дороги.
По версии следствия, он вместе с несколькими сообщниками получил взятки на общую сумму 55,5 млн рублей. С 2021 по 2024 год обвиняемые, по данным следователей, действовали как организованная группа, в которую входили экс‑глава дороги, сотрудники коммерческой компании и гражданин иностранного государства. За беспрепятственные перевозки лесной продукции они, по данным следствия, получили десятки миллионов рублей, а тем, кто отказывался платить, намеренно создавали препятствия при транспортировке.
На имущество фигурантов наложен арест примерно на 275 млн рублей. Дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска.
Ранее сообщалось о задержаниях сотрудников министерства транспорта Ульяновской области и регионального департамента автомобильных дорог по подозрению во взяточничестве. По данным полиции, в период с 2022 по 2025 год сотрудник минтранса получил взятки на сумму не менее 2 млн рублей за содействие одной из фирм в своевременном получении средств по госконтрактам.
