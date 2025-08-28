Тело пропавшего восьмилетнего мальчика обнаружили на дне карьера на Урале
В Артёмовском районе Свердловской области обнаружили тело пропавшего восьмилетнего Тимофея Цыпленкова. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Ребёнка нашли в акватории затопленного карьера на глубине около 7 метров, примерно в 15 метрах от берега. При осмотре места происшествия специалисты не выявили признаков криминала. Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.
Тимофей пропал 26 августа, когда отправился собирать грибы в знакомом ему районе города Артёмовский. В поисках мальчика приняли участие более 450 добровольцев, включая жителей соседних регионов, которые приехали помочь.
Следствие продолжает работу по делу.
