«Было самым ужасающим»: Пассажиры самолета съели свои паспорта и устроили хаос в небе

25 сентября 2025, 20:31

Daily Star: пассажиры Ryanair съели свои паспорта во время полета в Лондон

Фото: istockphoto/ViktorCap

Двое мужчин устроили переполох на борту рейса Ryanair из Милана в Лондон, принялись рвать и уничтожать свои паспорта.





Как пишет портал Daily Star, один из них даже ел страницы, а другой пытался смыть документ в унитаз. По словам очевидца, инцидент начался примерно через 15–20 минут после взлёта, когда выключили знак «пристегните ремни».





«Внезапно вся атмосфера изменилась — никто на борту не понимал, что происходит, эти люди вели себя странно», — сказал он.

«Снижение было самым ужасающим в моей жизни», — добавил очевидец.