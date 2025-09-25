«Было самым ужасающим»: Пассажиры самолета съели свои паспорта и устроили хаос в небе
Daily Star: пассажиры Ryanair съели свои паспорта во время полета в Лондон
Двое мужчин устроили переполох на борту рейса Ryanair из Милана в Лондон, принялись рвать и уничтожать свои паспорта.
Как пишет портал Daily Star, один из них даже ел страницы, а другой пытался смыть документ в унитаз. По словам очевидца, инцидент начался примерно через 15–20 минут после взлёта, когда выключили знак «пристегните ремни».
«Внезапно вся атмосфера изменилась — никто на борту не понимал, что происходит, эти люди вели себя странно», — сказал он.
Попытки бортпроводницы уговорить выйти одного из странных граждан не дали результата, что усилило панику среди пассажиров. Командир экипажа принял решение экстренно сесть в Париже.
«Снижение было самым ужасающим в моей жизни», — добавил очевидец.По прибытии на место на борт поднялась французская полиция и обоих мужчин задержали. Полицейские обыскали багаж и оформиляли инцидент около двух часов, после чего самолёт продолжил путь в Лондон.
В статье не указывается мотив действий граждан, но комментаторы предполагают, что таким образом они пытались избавиться от документов, чтобы затруднить депортацию и получить возможность подать прошение о статусе беженца в Великобритании.