Китайцы ночевали на полу в Шереметьево после столкновения их борта с российским

25 сентября 2025, 11:38

Газета.Ru: Китайцы ночевали на полу в Шереметьево после столкновения самолетов

Фото: istockphoto/Dennis Gross

Пассажиров оставили ожидать в аэропорту и ночевать на туристических пенках после столкновения китайского и российского самолетов.





Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru», находившийся в терминале Шереметьево. Инцидент с бортами авиакомпании «Россия» (рейс Москва—Санкт‑Петербург) и китайской Hainan Airlines (рейс Москва—Пекин) произошел накануне вечером, 24 сентября.





«Пассажиров доставили в терминал С и с 20:00 они ночуют на спортивных пенках, которые выдал аэропорт. Причем вылет обещан в формате «мы попробуем посадить» в 15:00. Китайцы не протестуют, но явно в шоке», — сказано в материале.

