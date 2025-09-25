Китайцы ночевали на полу в Шереметьево после столкновения их борта с российским
Пассажиров оставили ожидать в аэропорту и ночевать на туристических пенках после столкновения китайского и российского самолетов.
Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru», находившийся в терминале Шереметьево. Инцидент с бортами авиакомпании «Россия» (рейс Москва—Санкт‑Петербург) и китайской Hainan Airlines (рейс Москва—Пекин) произошел накануне вечером, 24 сентября.
«Пассажиров доставили в терминал С и с 20:00 они ночуют на спортивных пенках, которые выдал аэропорт. Причем вылет обещан в формате «мы попробуем посадить» в 15:00. Китайцы не протестуют, но явно в шоке», — сказано в материале.В 1:31 ночи 25 сентября в Telegram‑канале Шереметьево появилась информация о том, что 264-х пассажиров рейса Hainan Airlines разместят в гостиницах. Вылет запланировали «по готовности» резервного борта, конкретное время не уточнили.