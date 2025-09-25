Достижения.рф

Пенсионер залез под одежду к спящей попутчице в самолёте

Фото: iStock/Ocskaymark

Пенсионер залез под одежду спящей попутчице в самолёте. Об этом сообщает издание People.



Инцидент произошёл 22 сентября во время рейса из Лос-Анджелеса в Мельбурн. По словам пострадавшей, 71-летний мужчина якобы залез ей под одежду, когда она пыталась уснуть. После жалобы экипаж пересадил женщину на другое место и сообщил о случившемся в Австралийскую федеральную полицию (AFP). Сотрудники ведомства встретили самолёт после посадки, допросили свидетелей и задержали подозреваемого.

Мужчину по имени Мунир Ботрос арестовали. Ему предъявили обвинение по статье о развратных действиях. Максимальное наказание по ней составляет семь лет лишения свободы.

Анастасия Чинкова

