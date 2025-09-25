Буйную пассажирку примотали скотчем в США после нападения на бортпроводницу
Пассажирку American Airlines связали скотчем и стяжками после того, как она напала на бортпроводницу и призналась в попытке отравить собственного отца. Об этом сообщает New York Post.
По информации издания, женщина по имени Кетти Дж. Дилон угрожала нескольким членам экипажа на рейсе из Доминиканской Республики в Лас‑Вегас (Невада). Из‑за её агрессивного поведения бортпроводникам пришлось обездвижить пассажирку с помощью пластиковых хомутов и клейкой ленты.
После того как Дилон закрепили, она, по данным СМИ, пнула стюардессу и крикнула: «Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти!» Затем, уже связанная, женщина призналась, что в 11 лет пыталась подсыпать в кофе своему отцу яд для тараканов с намерением его отравить, но «не получилось».
По прилёту в международный аэропорт имени Гарри Рида в Лас‑Вегасе Дилон арестовало ФБР. Ей предъявили обвинения во вмешательстве в работу летного экипажа и в нападении с причинением телесных повреждений.
В июле жителя США Франсиско Северо Торреса приговорили к 26 месяцам тюрьмы за нападение на бортпроводника со сломанной ложкой и попытку открыть аварийный люк на рейсе из Лос‑Анджелеса в Бостон в марте 2023 года.
