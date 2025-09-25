25 сентября 2025, 13:59

NYP: Буйную пассажирку примотали скотчем в США после нападения на бортпроводницу

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Пассажирку American Airlines связали скотчем и стяжками после того, как она напала на бортпроводницу и призналась в попытке отравить собственного отца. Об этом сообщает New York Post.