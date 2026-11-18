18 ноября 2026, 12:32

В Москве росгвардейцы задержали пьяного дебошира в супермаркете на Новом Арбате

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В центре столицы росгвардейцы задержали пьяного дебошира в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве.