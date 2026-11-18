«Бился головой и смеялся»: В Москве росгвардейцы задержали дебошира в магазине
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В центре столицы росгвардейцы задержали пьяного дебошира в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве.
Во время патрулирования территории сотрудники Росгвардии получили сигнал «тревога» из охраняемого объекта на Новом Арбате. Правоохранители незамедлительно прибыли на место происшествия и выяснили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения повышал голос, грубил продавцам и угрожал посетителям супермаркета физической расправой.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 34-летнего уроженца Иркутска и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Отмечается, что в участке парень начал биться головой об пол и истерично смеяться.
Читайте также: