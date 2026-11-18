Стала известна судьба женщины, пропавшей в Волгограде почти три недели назад
В Волгограде спустя почти три недели поисков обнаружили тело 39-летней Елены Рогачёвой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Труп пропавшей женщины нашёл управдом на улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе. В тот момент он убирал ветки и листву. После обнаружения мужчина вызвал на место экстренные службы.
Известно, что Елена ушла из дома 1 ноября. После этого никакая информация о ней не поступала. Дома у неё остались двое детей — мальчики пяти и 11 лет. Сейчас они находятся с отцом. Поиски продолжались почти три недели. За это время никаких сведений о местонахождении Рогачёвой не появлялось. Обстоятельства гибели женщины устанавливают специалисты.
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