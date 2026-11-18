На трассе в Ленобласти водитель Subaru утроил массовое ДТП с такси и грузовиком
На трассе в Ленинградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля, такси и грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Мурманском шоссе во Всеволожском районе, недалеко от Новосергиевки. По словам свидетелей, водитель Subaru ехал на высокой скорости по трассе и задел такси, после чего оба автомобиля врезались в грузовик.
Сообщается, что после удара груз из фуры разлетелся по проезжей части. Рядом на дороге находится машина такси, которая получила незначительные повреждения. Subaru съехал в кювет, а его водитель в момент ДТП вылетел из автомобиля. Отмечается, что он получил травмы, несовместимые с жизнью.
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