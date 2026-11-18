18 ноября 2026, 11:52

На трассе в Ленобласти водитель Subaru столкнулся с такси и грузовиком и погиб

Фото: Istock/Vladislav Trigub

На трассе в Ленинградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля, такси и грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».