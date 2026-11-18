В Подмосковье автобус на полном ходу протаранил легковушку и магазин
В Подмосковье автобус на скорости врезался в легковушку и магазин. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 17 ноября в Егорьевске на Привокзальной площади.
По предварительной информации, водитель 1976 года рождения находился за рулём автобуса без пассажиров, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную легковую машину и здание магазина.
В результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники региональной Госавтоинспекции. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
До этого сообщалось об инциденте на трассе под Ростовом. Там автобус с людьми на полном ходу врезался в фуру.
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