18 ноября 2026, 12:01

В Егорьевске автобус без пассажиров врезался в магазин и припаркованную машину

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье автобус на скорости врезался в легковушку и магазин. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.