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«Бильярдный стол вместо склада»: В Подмосковье накрыли нарколабораторию

В Подмосковье суд арестовал двоих мужчин за организацию нарколаборатории
Фото: Istock/Pla2na

В Московской области сотрудники полиции закрыли лабораторию, где выращивали и фасовали коноплю. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



Злоумышленники 32 и 35 лет из Камчатского края оборудовали комнату с освещением и вентиляцией на втором этаже арендованного дома в СНТ вблизи деревни Дроздово. Во второй комнате на бильярдном столе они фасовали наркотики для сбыта.

В результате оперативно-разыскных мероприятий лаборатория прекратила работу, а её организаторов задержали. Оперативники изъяли около трёх килограммов растительного вещества, кусты конопли, канистры с жидкостями, упаковку и электронные весы.

Экспертиза подтвердила, что вещество — марихуана. Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Видновский городской суд заключил фигурантов под стражу.

Ольга Щелокова

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