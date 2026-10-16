«Бильярдный стол вместо склада»: В Подмосковье накрыли нарколабораторию

16 октября 2026, 11:11

В Подмосковье суд арестовал двоих мужчин за организацию нарколаборатории

Фото: Istock/Pla2na

В Московской области сотрудники полиции закрыли лабораторию, где выращивали и фасовали коноплю. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.