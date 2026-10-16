Настоятель устроил в буддийском храме наркопритон
В Таиланде арестовали настоятеля буддийского храма, который устроил там наркопритон. Об этом сообщает The Thaiger.
12 октября полиция провинции Ройет провела операцию в храме Суваннапхум. По предварительным данным, монах превратил святилище в место для употребления наркотиков. Утверждалось, что в храме часто собирались молодые люди, которые вместе с настоятелем принимали запрещенные вещества.
Когда полицейские прибыли к священному месту, высокопоставленный монах попытался скрыться бегством. Его быстро задержали. Мужчина признался, что употреблял метамфетамин. Свой побег он объяснил паникой при виде силовиков. Вскоре после этого правоохранители провели обыск в доме, расположенном напротив храма, и арестовали двух местных жителей, которые поставляли настоятелю наркотики. В результате инцидента монаха лишили духовного сана и отправили на лечение в специализированное медицинское учреждение.
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