В аэропорту Махачкалы таможенники изъяли у пассажира из Турции старинную брошь

16 октября 2026, 10:28

Фото: пресс-служба ФТС России

В аэропорту Махачкалы таможенники нашли старинную брошь с бриллиантами у россиянина, который прилетел из Турции. Как сообщает пресс-служба ФТС России, стоимость изделия достигает примерно одного миллиона рублей.