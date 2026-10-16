В аэропорту Махачкалы таможенники изъяли у пассажира из Турции старинную брошь
В аэропорту Махачкалы таможенники нашли старинную брошь с бриллиантами у россиянина, который прилетел из Турции. Как сообщает пресс-служба ФТС России, стоимость изделия достигает примерно одного миллиона рублей.
Инспекторы обнаружили ювелирное изделие в нагрудной сумке 31-летнего пассажира в «зелёном» коридоре во время таможенного контроля. Мужчина рассказал, что вёз украшение по просьбе другого человека.
Экспертиза установила: брошь изготовили из сплава золота и серебра со вставками из ограненных алмазов более 50 лет назад, и она относится к категории культурных ценностей. По этому факту в отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет либо штраф до одного миллиона рублей. Мероприятие провели совместно с УФСБ России по Республике Дагестан.
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