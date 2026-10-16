В Оренбургской области мужчина утопил ребёнка и инсценировал несчастный случай
В Оренбургской области мужчина утопил ребёнка и попытался скрыть убийство. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошёл в Бузулуке. 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил ребёнка, после чего утопил его в ванне.
Чтобы скрыть преступление, он представил произошедшее как несчастный случай. Установлено, что гражданин неоднократно истязал малыша. Его задержали и предъявили обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось о происшествии в Дагестане. Там мужчина задушил возлюбленную, а затем закопал её тело. Причиной преступления выступила ревность.
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