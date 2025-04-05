В Москве после угроз знакомому мужчина начал стрелять в полицейских

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В Москве мужчина открыл огонь из травматического пистолета по полицейским, когда его пытались задержать. Инцидент произошёл на улице Ореховый бульвар, сообщили РЕН ТВ со ссылкой на столичное ГУ МВД.
По данным ведомства, мужчина угрожал оружием своему знакомому, после чего очевидцы вызвали правоохранителей. Полицейские обнаружили автомобиль правонарушителя и блокировали его на Кустанайской улице.
Во время задержания нарушитель начал стрелять в сотрудников ГАИ, которые в ответ применили табельное оружие.
Нападавший госпитализирован с огнестрельными ранениями, ему оказывается медицинская помощь.
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Во время задержания нарушитель начал стрелять в сотрудников ГАИ, которые в ответ применили табельное оружие.
Нападавший госпитализирован с огнестрельными ранениями, ему оказывается медицинская помощь.
«Госавтоинспекторы не пострадали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изъято оружие, которое будет направлено на экспертизу», — добавили в ТАСС.Читайте также:
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Мария Моисеева