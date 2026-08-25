«Битцевский маньяк» обжаловал в Верховном суде отказ в переводе ближе к Москве

25 августа 2026, 10:47

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Верховный суд России зарегистрировал жалобу серийного убийцы Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», на отказ в переводе из колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в колонию ближе к Москве, передает РЕН ТВ.