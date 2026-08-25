«Битцевский маньяк» обжаловал в Верховном суде отказ в переводе ближе к Москве
Верховный суд России зарегистрировал жалобу серийного убийцы Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», на отказ в переводе из колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в колонию ближе к Москве, передает РЕН ТВ.
До этого Замоскворецкий суд отклонил иск Пичушкина. Маньяк хочет вернуться в столицу, так как там он жил до ареста, а сейчас в городе находится его мать. Кроме того, осуждённый требовал компенсацию в 100 тысяч рублей от ФСИН за моральные страдания, ссылаясь на проблемы со здоровьем и тяжёлые климатические условия.
В 2007 году Александра Пичушкина приговорили к пожизненному заключению за убийство 48 человек и покушение на трёх в Битцевском парке Москвы. В апреле 2025 года он заявил, что готов дать показания ещё по 11 преступлениям.
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