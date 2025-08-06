Битцевский маньяк отказался сидеть в «Полярной сове»

06 августа 2025, 10:06

Битцевский маньяк Пичушкин обжаловал отказ в переводе в колонию ближе к Москве

Фото: iStock/OlFedv

Пожизненно осужденный Битцевский маньяк Александр Пичушкин подал жалобу на решение оставить его отбывать наказание в колонии «Полярная сова», которая находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, передает РИА Новости.