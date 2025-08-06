Битцевский маньяк отказался сидеть в «Полярной сове»
Пожизненно осужденный Битцевский маньяк Александр Пичушкин подал жалобу на решение оставить его отбывать наказание в колонии «Полярная сова», которая находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, передает РИА Новости.
В Замоскворецкий суд Москвы поступила апелляционная жалоба, в которой заключенный оспаривает отказ перевести его в места лишения свободы поближе к столице — в частности, в мордовскую колонию.
Во ФСИН ранее заявляли об отсутствии оснований для перевода Пичушкина в другой регион. Таким правом могут воспользоваться осужденные, которые страдают заболеванием, либо из соображений личной безопасности, реорганизации или ликвидации колонии.
В Замоскворецком суде рассматривалось дело о компенсации, которую требовал осужденный от ФСИН. В частности, он хотел получить 100 тыс. рублей за «глубокие моральные страдания», вызванные заболеванием системы кровообращения второй степени. Причиной заболевания, по словам Пичушкина, стали сложные климатические условия, в которых он находился за Полярным кругом. Однако суд встал на сторону ФСИН и отказал в удовлетворении требований осужденного.
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