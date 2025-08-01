14-летнюю подражательницу Битцевского маньяка признали вменяемой после убийства ребёнка
Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 14-летней жительницы Бердянска, обвиняемой в убийстве семилетней девочки. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость подростка на момент преступления
16 мая 2025 года обвиняемая заманила знакомую девочку в лесополосу у завода «Азовкабель», где нанесла ей множественные удары молотком по голове. Смерть наступила мгновенно от черепно-мозговой травмы. Подозреваемую задержали по горячим следам, а при обыске обнаружили дневник с записями, восхваляющими серийного убийцу Александра Пичушкина (известного как «Битцевский маньяк»), и записку с признанием ему в любви на месте преступления.
Экспертиза установила, что школьница осознавала характер и общественную опасность своих действий. Несмотря на сообщения о возможном диагнозе шизофрения, эксперты исключили его влияние на совершение преступления.
Мать обвиняемой, воспитывавшая дочь одна, игнорировала её агрессивное поведение и увлечение криминальной историей Пичушкина. Подросток состояла на учёте у психиатра, часто пропускала школу и демонстрировала хладнокровие на следственных действиях, детально воспроизводя убийство.
Уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Подсудимой грозит до 10 лет колонии — максимальное наказание для несовершеннолетних.
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