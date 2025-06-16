Суд отказал битцевскому маньяку в переводе из колонии «Полярная сова» ближе к Москве

16 июня 2025, 10:12

SHOT: Битцевскому маньяку отказали в переводе из ЯНАО в Мордовию

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил иск битцевского маньяка Александра Пичушкина о переводе из колонии «Полярная сова» в исправительное учреждение, расположенное ближе к Москве, передает Telegram-канал SHOT.