Суд отказал битцевскому маньяку в переводе из колонии «Полярная сова» ближе к Москве
Замоскворецкий суд Москвы не удовлетворил иск битцевского маньяка Александра Пичушкина о переводе из колонии «Полярная сова» в исправительное учреждение, расположенное ближе к Москве, передает Telegram-канал SHOT.
Ранее Пичушкин потребовал перевести его в колонию «Торбеевский централ», которая находится менее чем в 500 км от российской столицы. От нынешней колонии маньяка, расположенной в поселке Харп, до Москвы — около 3500 км. Осужденный на пожизненный срок объяснил, что хочет быть ближе к пожилой матери.
Стоит отметить, что суд принял решение оставить преступника в прежнем исправительном учреждении.
До этого сообщалось, что школьница убила девочку и призналась в любви битцевскому маньяку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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