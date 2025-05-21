«Зло – это обычный сосед по маршрутке»: Собчак порассуждала о природе маньяков

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)
Журналистка Ксения Собчак порассуждала о природе маньяков. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телезвезда посетила светское мероприятие, посвящённое скорому выходу второго сезона детективного сериала «Фишер», повествующего о реально совершённых убийствах. Собчак пообщалась с журналистами, высказавшись об убийцах. Она отметила, что сама брала интервью у маньяка, поэтому очень интересуется философским вопросом о том, откуда в людях появляется зло.
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«Я сама делала интервью с маньяком, я очень хорошо понимаю это ощущение, что зло – часто банально. Нам кажется, маньяк – это какой-то страшный человек, который ночью с ножом приходит. А на самом деле, часто, это наш сосед по маршрутке простой парень, по которому ты никогда не скажешь, какой ад творится внутри», – подчеркнула Собчак.Читайте также:
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Анастасия Чинкова