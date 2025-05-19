Школьница убила девочку и призналась в любви битцевскому маньяку

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В Бердянске (Запорожская область) 14-летнюю подражательницу битцевского маньяка подозревают в жестоком убийстве 7-летней девочки. По данным телеграм-канала SHOT, на месте преступления найдена записка с признанием в любви Александру Пичушкину, подростка задержали.
Уточняется, что убитая пропала 16 мая. Около пяти вечера она вышла погулять с подружками во двор возле своего дома на улице Кабельщиков, но домой не вернулась. Полиция начала её искать. На следующий день было обнаружено тело ребёнка в лесу, недалеко от местного завода. А позже по горячим следам задержали подозреваемую.
По предварительной информации, школьница нанесла удар молотком по голове — так же совершал свои преступления битцевский маньяк (ему нравился звук удара по голове).
Александр Пичушкин сейчас отбывает пожизненный срок в посёлке Харпе ЯНАО. Преступник совершил 49 убийств, недавно он признался ещё в 11 эпизодах.
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По предварительной информации, школьница нанесла удар молотком по голове — так же совершал свои преступления битцевский маньяк (ему нравился звук удара по голове).
Александр Пичушкин сейчас отбывает пожизненный срок в посёлке Харпе ЯНАО. Преступник совершил 49 убийств, недавно он признался ещё в 11 эпизодах.
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Анастасия Чубина