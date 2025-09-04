Достижения.рф

«Битцевский маньяк» пожаловался на трату его времени в колонии

Осужденный «битцевский маньяк» Пичушкин пожаловался на потерю времени в колонии
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Осужденный на пожизненное заключение «битцевский маньяк» Александр Пичушкин пожаловался на потерю времени при рассмотрении заявления о его переводе из ИК «Полярная сова» в учреждение, расположенное ближе к Москве. Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает РИА Новости.



В своих дополнениях к иску Пичушкин указал, что разрешение вопроса через судебные инстанции привело к значительной трате его времени — нескольких месяцев.

«Это создало дополнительный риск усугубления течения моих заболеваний», — заявил он.
Замоскворецкий суд Москвы ранее отклонил иск осужденного, в котором тот просил о переводе в колонию ближе к месту жительства матери. Пичушкин ссылался на проблемы со здоровьем, препятствующие его нахождению в учреждении со «сложными климатическими условиями», однако представленная медицинская справка не подтвердила эти доводы.

Битцевский маньяк отказался сидеть в «Полярной сове»
Битцевский маньяк отказался сидеть в «Полярной сове»
Напомним, что Пичушкин был приговорен к пожизненному лишению свободы в октябре 2007 года. Он совершил 49 убийств в 1990-2000-х годах, преимущественно в Битцевском лесу Москвы. Его жертвами становились люди престарелого возраста, несовершеннолетние, инвалиды и лица с психическими расстройствами.

По данным экспертизы, у осужденного наблюдается шизопатическое расстройство с влечением к убийству и садистскими компонентами.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Невада подтвердили гибель гражданина России Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Личность погибшего была установлена по отпечаткам пальцев.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1