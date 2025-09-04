«Битцевский маньяк» пожаловался на трату его времени в колонии

04 сентября 2025, 05:40

Осужденный «битцевский маньяк» Пичушкин пожаловался на потерю времени в колонии

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Осужденный на пожизненное заключение «битцевский маньяк» Александр Пичушкин пожаловался на потерю времени при рассмотрении заявления о его переводе из ИК «Полярная сова» в учреждение, расположенное ближе к Москве. Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает РИА Новости.





В своих дополнениях к иску Пичушкин указал, что разрешение вопроса через судебные инстанции привело к значительной трате его времени — нескольких месяцев.





«Это создало дополнительный риск усугубления течения моих заболеваний», — заявил он.