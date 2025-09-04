«Битцевский маньяк» пожаловался на трату его времени в колонии
Осужденный на пожизненное заключение «битцевский маньяк» Александр Пичушкин пожаловался на потерю времени при рассмотрении заявления о его переводе из ИК «Полярная сова» в учреждение, расположенное ближе к Москве. Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает РИА Новости.
В своих дополнениях к иску Пичушкин указал, что разрешение вопроса через судебные инстанции привело к значительной трате его времени — нескольких месяцев.
«Это создало дополнительный риск усугубления течения моих заболеваний», — заявил он.Замоскворецкий суд Москвы ранее отклонил иск осужденного, в котором тот просил о переводе в колонию ближе к месту жительства матери. Пичушкин ссылался на проблемы со здоровьем, препятствующие его нахождению в учреждении со «сложными климатическими условиями», однако представленная медицинская справка не подтвердила эти доводы.
Напомним, что Пичушкин был приговорен к пожизненному лишению свободы в октябре 2007 года. Он совершил 49 убийств в 1990-2000-х годах, преимущественно в Битцевском лесу Москвы. Его жертвами становились люди престарелого возраста, несовершеннолетние, инвалиды и лица с психическими расстройствами.
По данным экспертизы, у осужденного наблюдается шизопатическое расстройство с влечением к убийству и садистскими компонентами.
