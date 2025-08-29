Мать маньяка Пичушкина заявила о невозможности навещать сына в колонии

29 августа 2025, 04:43

Фото: iStock/konstantin71

Мать серийного убийцы Александра Пичушкина Наталья пожаловалась на невозможность посещать сына в колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненный срок, сославшись на крайнюю удаленность учреждения от Москвы и сложности с дорогой.





В судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, Наталья Пичушкина пояснила, что фактически лишена возможности навещать сына из-за расстояния в более чем 3500 километров между Москвой и поселком Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где расположена колония. Ранее сам Пичушкин подавал иск к ФСИН с требованием перевода в колонию «Торбеевский централ» в Мордовии, расположенную менее чем в 500 километрах от столицы, а также компенсации в 100 тысяч рублей за моральные страдания из-за суровых климатических условий. Суд отказал в удовлетворении этих требований.



При этом, по данным издания «Аргументы и факты», мать маньяка ранее практически не навещала его в колонии — за все годы отбывания наказания она посетила его лишь один раз. В апреле 2024 года Наталья Пичушкина сообщала, что сын серьезно болен:





«У него плохо со здоровьем, честно говоря. Не знаю, сколько он протянет».