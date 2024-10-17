В Москве девушка подожгла гостиничный номер по заданию Украины

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Девушка подожгла гостиничный номер в Москве по заказу украинских спецслужб. Об это сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что минувшей ночью в гостинице «Аструс» на Ленинском проспекте едва не случилась трагедия. В номере на 18 этаже сработала пожарная сигнализация. К счастью, автоматическая система тушения оперативно ликвидировала огонь, благодаря чему удалось избежать крупного пожара.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в номере разлитый по полу бензин. По горячим следам была задержана поджигательница. Ей оказалась 21-летняя Анастасия Б. На допросе она рассказала, что получила задание из Украины. Ей велели заселиться в московскую гостиницу и устроить там пожар.
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