В Петербурге неизвестные с топорами разгромили цех по производству деталей для вертолётов

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В Санкт-Петербурге неизвестные проникли на территорию завода и разгромили цех по производству деталей для вертолётов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что это произошло в ночь на 14 октября. Шесть человек в масках с топорами и молотками пробрались на территорию завода и начали разбивать станки. Также один из злоумышленников отобрал телефоны у находившихся в цеху работников. Спустя несколько минут они покинули место происшествия.
Согласно одной из версий произошедшего, злоумышленники могут быть конкурентами этого завода.
В настоящий момент оценивается нанесённый ими ущерб.
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Согласно одной из версий произошедшего, злоумышленники могут быть конкурентами этого завода.
В настоящий момент оценивается нанесённый ими ущерб.
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Анастасия Чинкова