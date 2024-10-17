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В Петербурге неизвестные с топорами разгромили цех по производству деталей для вертолётов

Неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов в Петербурге
17 октября 2024, 10:51
Фото: iStock/Kaan Sezer

Фото: iStock/Kaan Sezer

В Санкт-Петербурге неизвестные проникли на территорию завода и разгромили цех по производству деталей для вертолётов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что это произошло в ночь на 14 октября. Шесть человек в масках с топорами и молотками пробрались на территорию завода и начали разбивать станки. Также один из злоумышленников отобрал телефоны у находившихся в цеху работников. Спустя несколько минут они покинули место происшествия.

Согласно одной из версий произошедшего, злоумышленники могут быть конкурентами этого завода.



В настоящий момент оценивается нанесённый ими ущерб.

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#санкт-петербург
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#нападение
#происшествия
#ущерб
Объявленную в розыск педиатра Буянову задержали с крупной суммой у границы РФ
17 октября 2024, 10:49

Фото: iStock/zoka74

Врач-педиатр Надежда Буянова, которую обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, во время ее розыска была обнаружена у российской границы с большой суммой денег при себе. Такая информация следует из официальных судебных документов, передает РИА Новости.
Выяснилось, что Буянова ранее нарушила избранную для нее меру пресечения и скрылась, после чего ее объявили в розыск.

«Установление ее местонахождения и задержание стало возможным исключительно вследствие разыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов. При этом она была выявлена в местности, значительно удаленной от установленного судом места применения ранее избранной меры пресечения», — говорится в документах.

Уточняется, что женщину обнаружили вблизи российской границы с иностранным государством, где живую ее родственники. Кроме того, с собой она везла крупную сумму денег.

Напомним, арестованная по делу о фейках о ВС РФ столичный педиатр Надежда Буянова не признала вину.

Педиатр была уволена из московской поликлиники № 140 после жалобы мамы ребёнка, пришедшего к ней на приём. Буянова якобы сказала мальчику, что его отец, погибший в ходе спецоперации, был «законной целью для Украины». Родительница записала жалобу, которая дошла до главы СК РФ Бастрыкина, а тот распорядился возбудить уголовное дело, после чего педиатра уволили с работы.

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В подмосковном ТЦ вспыхнул пожар
В подмосковном Королеве загорелся торговый центр
17 октября 2024, 10:42

Фото: iStock/Distortion Media

В подмосковном городе Королев вспыхнул пожар в одном из торговых центров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах.
Сообщается, что на место происшествия уже направлены дежурные подразделения пожарных. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не уточняется.

«Поступила информация о возгорании в торговом центре в Королеве», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Отмечается, что причиной возгорания стал взрыв цистерны с газом.

До этого сообщалось, что ребёнок и четверо взрослых оказались заблокированы в горящем здании Очаковских бань в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#происшествия
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В Черкассах люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ
Депутат Рады Дмитрук: в Черкассах люди в масках напали на прихожан храма УПЦ
17 октября 2024, 10:27

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Захватчики храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах открыли огонь по прихожанам и применили перцовые баллончики. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который покинул страну, пишет РИА Новости.
Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что около сотни людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По информации журналистов, из храма были похищены казна, документы, компьютеры и иконы.

«На этих кадрах видно как «воин» (Владимира) Зеленского стреляет по прихожанам УПЦ», — отмечается в сообщении.

На видео запечатлена драка в храме, где захватчики в камуфляже с желтыми опознавательными повязками стреляют в прихожан из пистолетов и распыляют на них содержимое баллончиков.


Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины одобрила законопроект, который позволяет запретить деятельность канонической Украинской православной церкви – УПЦ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#упц
#стрельба
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«‎Спаивать Собчак и Милонова»: SHAMAN рассказал о водке под своим брендом
Shaman заявил, что не собирается спаивать Собчак и Милонова водкой «Я русский»
17 октября 2024, 09:49

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем SHAMAN, опроверг информацию о планах выпустить водку с названием своего хита «Я русский». В своём Telegram-канале артист пояснил, что действительно зарегистрировал бренд, однако, по его словам, это необходимо для защиты его прав и предотвращения использования названия для производства некачественной продукции.
Дронов подчеркнул, что его цель — иметь законные инструменты для разрешения или запрета на использование названия хита в коммерческих целях.

«И, конечно же, никакой водкой «Я русский» спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь», — резюмировал SHAMAN.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил SHAMAN в попытке «споить население» и охарактеризовал водку как «антирусский напиток».

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, является профессиональным музыкантом с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом сценических выступлений.

Несмотря на успешные участия в шоу «Голос» и конкурсе «Фактор А», он долгое время не мог добиться значительного успеха.

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#водка
#shaman
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Трое приезжих из Новосибирска обворовали частные дома в Подмосковье
17 октября 2024, 09:33

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Полицейские задержали трёх жителей Новосибирска в возрасте от 36 до 39 лет по подозрению в кражах из частных домов в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что злоумышленники проникли в частный дом, расположенный в посёлке Михнево городского округа Ступино, вынесли оттуда деньги и ювелирные украшения и скрылись с места преступления на машине. Ущерб составил свыше 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полиции удалось установить личности подозреваемых и при силовой поддержке росгвардейцев задержать их по месту проживания в Новосибирске. В квартире одного из задержанных была обнаружена часть украденных вещей.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные обокрали ещё один частный дом — в Орехово-Зуевском округе Московской области. Ущерб, причинённый этим преступлением, составил более 2 миллионов рублей.

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#полиция
#кражи
#московская область
#подмосковье
#мвд московской области
#криминал
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Стало известно, что перед Новым годом на свободу выйдет серийный убийца-расчленитель
В декабре 2024 года серийный убийца-расчленитель Масалимов окажется на свободе
17 октября 2024, 09:33

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В декабре этого года серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов вновь окажется на свободе. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что Масалимов стал первым в истории России осуждённым, чья смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы. Позже его освободили по УДО, но вскоре он снова оказался за решёткой.

По данным канала, 63-летний преступник в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии ИК-3 в Башкортостане.

Масалимов совершил своё первое убийство в 1980 году, когда, находясь в командировке, зарезал своего собутыльника. За это он был приговорён к 15 годам колонии.

В 1991 году, уже в колонии-поселении, он совершил второе убийство — задушил и расчленил знакомого, после чего сжёг останки. В 1992 году его приговорили к смертной казни, но из-за моратория на её исполнение наказание было заменено на пожизненное заключение.

После 25 лет в заключении Масалимов вышел на свободу по УДО в 2016 году. Однако его жизнь на свободе оказалась недолгой: в 2018 году он снова оказался за решёткой после того, как порезал ножом своего собутыльника. В 2019 году суд приговорил его к пяти годам колонии.

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#суд
#убийство
#наказание
#смертная казнь
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В обесточенные районы Абхазии подали свет из России
17 октября 2024, 08:13

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Электроснабжение столицы и западной части Абхазии было восстановлено после двухчасового отключения, вызванного аварией на высоковольтной линии ВЛ-220 в Очамчыре. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на «Черноморэнерго».
По информации компании, для поддержания функционирования энергосистемы был организован переток электроэнергии из России. Подача электричества в обесточенные районы, включая Сухум, Сухумский, Гудаутский и Гагрский, возобновлена.

Аварийная бригада «Черноморэнерго» активно работает над устранением поломки. На месте происшествия находится руководство компании. Как стало известно, причиной отключения стал обрыв высоковольтного провода на участке длиной около 400 метров.

Специальная техника уже направлена для проведения необходимых работ, которые будут продолжаться до полного восстановления энергоснабжения.

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#россия
#техника
#происшествия
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Директор «Тайгана»: львов, растерзавших сотрудницу, усыплять не будут
17 октября 2024, 03:35

Фото: istock/3dan3

Львов, напавших на сотрудницу сафари-парка «Тайган» в Крыму, не будут усыплять, заявил директор парка Олег Зубков.
Трагедия произошла, когда работница парка не закрыла засов между вольерами во время уборки, и хищники нанесли ей смертельные травмы.

По словам Зубкова, причиной инцидента стал человеческий фактор, а не агрессия со стороны животных. Погибшая сотрудница проработала в парке 18 лет и была опытным специалистом.

«Львы не виноваты, это их инстинкты. Они остаются хищниками, и человеческие ошибки им не прощаются. Никаких мер против животных не будет», — отметил директор.
Сафари-парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, является крупнейшим в Европе по количеству хищников. В нём проживают около 60 львов и другие животные на площади в 32 гектара.

Ранее сообщалось, что управляющую крупнейшим по коллекции львов сафари-парком «Тайган» в Крыму Леокадию Перевалову насмерть загрызли львы. Ее растерзанное тело в вольере обнаружили коллеги. Леокадия была опытнейшим профессионалом, сообщает региональное сетевое издание «Жизнь». Она более 18 лет проработала с крупными хищниками, являясь кипером директором зоопарка «Сказка».

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#подмосковье
#парк
#дети
#трагедия
#животные
#жизнь
#травмы
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Расстрелявший офицера СВО киллер мог скрыться пешком
Mash: по подозрению в расстреле офицера СВО в Подмосковье ищут пешехода
16 октября 2024, 23:00

Фото: Следственный комитет

Правоохранительные органы ищут пешехода, подозреваемого в убийстве участника СВО в Подмосковье, сообщает канал Mash. Предполагается, что преступник добрался до деревни, где жил военный, пешком через лес.
В первые часы после убийства правоохранители ввели план «Перехват». Останавливали и досматривали все проезжающие машины. Оказалось, что все они принадлежали местным жителям и не имели отношения к преступлению. В результате появилась версия, что киллер скрылся пешком.

Ранее сообщалось, что убийца ждал замначальника управления воинской части Никиту в засаде при въезде в деревню Меленки в Солнечногорском районе Московской области.

Убийство произошло утром 16 октября возле деревни Маленки. Неизвестный открыл огонь по автомобилю, ехавшему по грунтовой дороге. Восемь точных выстрелов в водительскую дверь оказались смертельными. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Автомобиль продолжил движение, пока не врезался в забор частного дома. За рулем был участник СВО Никита Кленков, который вернулся домой из зоны боевых действий неделю назад.

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#подмосковье
#убийство
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#машины
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