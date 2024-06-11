Пожилого заслуженного учителя РФ обвиняют в развращении учениц под Брянском

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В Брянской области 84-летнего заслуженного учителя России обвинили в развращении учениц, следствие полагает, что мужчина показывал шестиклассницам порнографические материалы. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, две 13-летние школьницы ходили в кружок ИЗО в Гимназии №1, который вёл 84-летний преподаватель, заслуженный учитель РФ и «отличник народного просвещения». П версии следствия, на одном из уроков пожилой мужчина показал девочкам порнофото и видео.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц. Мужчину же направили под домашний арест. Если суд признает его виновным, то ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
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Элина Позднякова