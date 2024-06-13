«Секс за коня»: вокруг Илона Маска развязался громкий интимный скандал

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Подчиненные Илона Маска обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Одну стажерку SpaceX миллиардер приглашал к себе, а второй обещал коня за секс. От третьей требовал родить ему детей. По данным The Wall Street Journal, подобное происходило много лет.
Материал издания основан на электронных письмах, переписках и интервью с более чем 48 людьми, включая членов семьи и друзей пострадавших. Женщины отмечают, что от их согласия могла зависеть карьера. Многие после домогательств миллиардера уволились.
Бывшие сотрудники компании подали иск в суд из-за незаконного увольнения. Они утверждают, что были уволены после написания письма по поводу домогательств в компании и гендерной дискриминации.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние тридцать лет. Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, в которой было указано, что если в 1993 году доля граждан США в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то на сегодняшний день их уровень равен 27%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Материал издания основан на электронных письмах, переписках и интервью с более чем 48 людьми, включая членов семьи и друзей пострадавших. Женщины отмечают, что от их согласия могла зависеть карьера. Многие после домогательств миллиардера уволились.
Бывшие сотрудники компании подали иск в суд из-за незаконного увольнения. Они утверждают, что были уволены после написания письма по поводу домогательств в компании и гендерной дискриминации.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние тридцать лет. Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, в которой было указано, что если в 1993 году доля граждан США в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то на сегодняшний день их уровень равен 27%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова